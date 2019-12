Il Giugliano, rimasto a mani vuote e con l'amaro in bocca dopo il doppio confronto con Savoia e Palermo, è già proiettato alla sessione invernale del calcio mercato. I gialloblu, rivelazione del girone I, stanno sondando il terreno per assestare uno o due colpi, con ogni probabilità un centrocampista e un attaccante. "Stiamo valutando il da farsi - conferma il ds Franco Mango - soprattutto sul fronte under. L'attuale rosa è buona e potrebbe consentirci di salvarci in relativa tranquillità. Siamo però vigili sul mercato e se dovessimo trovare i calciatori che fanno al caso del nostro tecnico potremmo decidere di intervenire".



Il dirigente del Giugliano torna poi sulla questione stadio: "Domenica - aggiunge Mango - giocheremo nuovamente a Mugnano. Tra due settimane, come comunicatoci dal comune di Giugliano, dovremmo invece fare ritorno al De Cristofaro di Giugliano per la sfida casalinga con il Messina". © RIPRODUZIONE RISERVATA