Il Giugliano travolge in amichevole il Napoli United di Maradona junior

Il Giugliano travolge (5-1) in amichevole il Napoli United di Diego Maradona junior.

I gialloblù di Giovanni Ferraro, iscritti al campionato di serie D, si sono imposti grazie alle reti siglate da Cerone, De Rosa, Gladestony, Keyeremateng e Abreu. L'unica marcatura degli ospiti - che disputeranno il campionato di Eccellenza - porta invece la firma di Barone.

Gara senza storia, dominata in lungo e in largo dai padroni di casa, che tra due giorni si trasferiranno a Rivisondoli per ultimare la preparazione.

Due giorni fa il Giugliano si era imposto anche sul campo dell'Ischia (0-2), nel primo test amichevole della stagione.