Nuovi annunci in casa Giugliano. La società gialloblu, dopo aver confermato quasi tutta la rosa della passata stagione, ha reso noto i nomi dei collaboratori del neo allenatore Guglielmo Tudisco. Lo staff tecnico, oltre che dallo stesso Tufisco, sarà composto da Nunzio Gagliotti (vice allenatore), Enzo Supino (collaboratore tecnico), Gaetano Noto (preparatore atletico) e Tommaso Di Maio (preparatore dei portieri). Gagliotti, tecnico con licenza Uefa-A, ha lavorato nei settori giovanili di Paganese e Casertana e ha ricoperto incarichi anche con l'Avellino e l'Equipe Campania.



Enzo Supino è un volto noto del calcio giuglianese. Nell'ultima stagione è stato uno dei più fidati collaboratori dell'ex tecnico Massimo Agovino. Gaetano Toto, invece, è reduce da esperienza importanti in serie D e con il settore giovanile dell'Aversa Normanna. Tommaso Di Maio, infine, ha militato in passato nelle fila dell'Afro Napoli United.



