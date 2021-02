Il Latina travolge il Giugliano: 3-0 al De Cristofaro

Il Latina, capolista del girone G, espugna anche il De Cristofaro di Giugliano. I laziali si impongono con un risultato rotondo (3-0), che non rende però giustizia all'impegno profuso dai padroni di casa, in partita fino a pochi minuti dal termine. Gli ospiti passano in vantaggio al 23' del primo tempo: è Allegra a superare Mola (poco reattivo nell'occasione) con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Il Latina potrebbe raddoppiare in almeno altre due o tre occasioni, ma il Giugliano tiene botta e nella ripresa impensierisce in più di un'occasione (con Negro e Silva) la retroguardia neroazzurra. Nel finale di gara le altre due realizzazioni di marca laziale: segnano Calabrese e capitan Corsetti.

