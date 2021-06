Il Monterosi capolista espugna il De Cristofaro: 6-3 al Giugliano

Una gara bella e ricca di gol tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Alla fine a vincerla è la capolista Monterosi, che espugna con un rotondo 6-3 il campo di un Giugliano ormai retrocesso. Per i laziali le reti portano la firma di Borrelli, Sivilla (doppietta), Pellacani, Piroli e Persichini. Per i padroni di casa, mai domi per tutti i novantaminuti di gioco, le reti sono griffate Poziello (calcio di rigore), Micillo e Filogamo, anch'egli a segno con un tiro dagli undici metri assegnato dal signor Zambetti di Lovere. Nel prossimo turno, ultimo di campionato, il Giugliano sarà di scena a Sassari.