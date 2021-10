Il Napoli United si sblocca e Maradona junior torna a sorridere

Il riscatto dopo giornate segnate da amarezze e polemiche. Il Napoli United è tornato a vincere in campionato e lo ha fatto con una vittoria altisonante: 5-1 al Barano strapazzato ieri in casa. Sugli scudi l'attaccante Navarrete, autore di una doppietta, tra i migliori di questo avvio di campionato. Diego Maradona junior torna dunque a sorridere dopo le vicissitudini legate alla sua maxi squalifica, cinque giornate complessive, due turni di Coppa Italia e tre di campionato. Per lui niente ricorso: si attenderà il 27 ottobre, data in cui è prevista la fine del provvedimento disciplinare comminata dal giudice sportivo.