Doppia svolta verso il nuovo Pinto: nella mattinata di ieri è arrivato il via libera alla firma della concessione. Nel pomeriggio la sigla dell'accordo con il «Fondo 10 stadi» che finanzierà l'opera da 50 milioni di euro. Pubblicata all'Albo pretorio del comune di Caserta la determina di aggiudicazione dei lavori di demolizione e ricostruzione dello stadio con declaratoria di efficacia. L'atto è propedeutico alla sottoscrizione del contratto tra i mandatari ed il Comune che assegnerà alla Casertana ed ai suoi partners la gestione esclusiva dell'impianto a realizzarsi, per un periodo di novant'anni.

Ora la Rete temporanea di imprese costituita dal club di D'Agostino, dall'Aurora immobiliare e dal Consorzio Santa Rita, dovrà, costituirsi in società. Convocazione dal notaio tra qualche giorno e poi l'appuntamento risolutivo in Comune. Dopo sarà possibile cominciare i lavori. Nel pomeriggio, poi, la rete temporanea di imprese ha chiuso l'accordo con un importante fondo di investimento, «Il Fondo 10 stadi» con sedi anche a Londra. Insomma, ci sono tutti i presupposti perché i lavori comincino a brevissimo. E' intento di D'Agostino e Ciuffarella dare il via all'abbattimento della curva nord, primo step previsto dal cronoprogramma, già nel prossimo mese di gennaio. E gli imprenditori si stanno muovendo per designare le ditte specializzate che dovranno eseguire le opere. Entro l'estate dovrebbe essere sarà possibile cominciare ad ammirare le nuove strutture. Una volta completato il nuovo Pinto avrà una capienza di circa 12mila posti, ampliabili con semplici accorgimenti.

La struttura ospiterà un centro commerciale oltre alla foresteria per i giovani talenti rossoblù, palestre, uffici e servizi. Un impianto all'inglese, di avanguardia, che come da progetto, sarà uno dei più belli d'Italia.



La Casertana ha celebrato le novità sui suoi canali social con post densi di entusiasmo. Tanti i like sotto i testi a dimostrazione dell'entusiasmo della piazza: c'è la concreta possibilità, per la prima volta da quando la Casertana esiste, di veder giocare la squadra del cuore in uno stadio degno anzi, migliore di tantissimi altri in Italia anche frequentati da club di categoria sportiva enormemente superiore. Una notizia accolta con grande entusiasmo anche dal presidente D'Agostino che però, più di testimoniare la sua soddisfazione, resta concentrato sui prossimi step da portare a termine. C'è ancora tanto lavoro da fare, per lui e Ciuffarella ma l'entusiasmo iniziale ora è suffragato dalla certezza che il nuovo Pinto si farà. Quello che sembrava solo il visionario sogno del massimo dirigente della Casertana a breve sarà concreta realtà. Ora bisogna far corrispondere i risultati del campo agli ambiziosi progetti societari. In campionato le cose non vanno bene ma, la possibilità di rientrare in corsa per la promozione c'è ancora. Tutto dipende dalle prossime due partite contro l'Ilvamaddalena domenica e poi, in casa della capolista Paganese.



Le novità sullo stadio accentuano le responsabilità della squadra in vista dei prossimi impegni. Quella che tutti definivano una corazzata è attardata di dieci punti dalla vetta (diventerebbero 12 se il Sorrento vicecapolista vincerà il recupero con l'Angri) e sta cercando, con il mister Cangelosi, di coronare una rincorsa al momento impossibile. Però gli azzurrostellati primi della classe domenica sono attesi dallo scontro con l'ostica Arzanese e poi ospiteranno proprio la Casertana. Due vittorie e risultati favorevoli dagli altri campi riaprirebbero il discorso. Ieri la squadra ha disputato un'amichevole in famiglia allo stadio Pinto. Sulla via del completo recupero Bollino e Soprano, sarà assente salvo inciampi dell'ultim'ora, il solo Bollino, squalificato per un turno dal giudice sportivo.