Il Portici blinda la difesa: torna in azzurro Liberato Russo

Torna a vestire la maglia azzurra a distanza di tre anni. Liberato Russo ha detto di nuovo sì al Portici dopo l’esperienza – condita da venti presenze – nella stagione 2017/18, quella del ritorno degli azzurri in serie D dopo il trionfo nel campionato di Eccellenza. Difensore classe 1992, Russo porta in dote al Portici un corposo bagaglio d’esperienza, maturato in oltre 200 presenze nel massimo campionato dilettantistico (tra le altre, con Messina, Arzachena, Ercolanese, Sorrento, Matese e Giugliano). Per lui anche 15 presenze tra i professionisti con Benevento (in C1, nella stagione 2008/09) e Vico Equense (in C2, nella stagione 2009/10). Di mezzo, le parentesi in Eccellenza con le maglie di Sant’Antonio Abate e Real Metapontino.

L’esperto difensore si è già aggregato al gruppo a lavoro sul sintetico del San Ciro ed è a disposizione del neo tecnico Savio Sarnataro.