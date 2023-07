Il Portici blinda un altro difensore: Pelliccia ancora in azzurro

Un’altra conferma per il Portici dopo quella del difensore Pierluigi Riccio. Continuerà a vestire la maglia azzurra anche Salvatore Pelliccia, difensore classe 2000. Anche per lui, così come per Riccio, si tratterà della terza stagione consecutiva con il club porticese, che ha da poche settimane inaugurato un nuovo corso societario dopo l’acquisizione da parte della Casa Reale Holding SpA.

Nella passata stagione, per Pelliccia, 28 presenze, 3 reti e 3 assist: «Memorabile la doppietta messa a segno contro l'Angri», ricorda il club nella nota con cui è stata ufficializzata l’intesa col giovane, ora come ora «pedina essenziale di cui potrà usufruire anche mister Grimaldi».

Le conferme di Pelliccia e Riccio arrivano dopo gli innesti dell’attaccante classe 1999 Ivan Squerzanti, del portiere classe 2003 Aniello De Luca, del difensore classe 1998 Pio Schiavi e del centrocampista classe 2000 Simone Del Prete.