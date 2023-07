Il Portici blinda un difensore: accordo con Riccio

Nei giorni scorsi gli annunci di una serie di innesti – tutti volti nuovi – che andranno a comporre l’organico del nuovo Portici affidato a mister Teore Grimaldi. Oggi tocca ad una conferma. Il club azzurro ha infatti ufficializzato l’intesa con il difensore Pierluigi Riccio. Il classe 1999 vestirà la maglia azzurra per la terza stagione consecutiva: proprio con il Portici ha collezionato 51 delle 108 presenze finora complessivamente maturate in serie D. Nella passata stagione, per lui, 27 presenze ed una rete all’attivo.

L’annuncio di Pierluigi Riccio arriva dopo quelli dell’attaccante Ivan Squerzanti (classe 1999, ex Gladiator), del portiere Aniello De Luca (classe 2003, ex Cos Sarrabus Ogliastra), del difensore Pio Schiavi (classe 1998, ex Real Aversa; per lui si tratta di un ritorno in azzurro) e del centrocampista Simone Del Prete (classe 2000, anche lui reduce da un’esperienza al Real Aversa).