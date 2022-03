Il Portici cade ancora al San Ciro: Chianese decide allo scadere

Cade ancora il Portici. Di nuovo al San Ciro, anche stavolta in un derby. A distanza di una settimana da ko contro la capolista Gelbison, al comunale passa l’Aversa, corsara nel segno di Giordano e Chianese (doppietta per lui): Filogamo e Castagna tengono vive le speranze del Portici ma non basta. Finisce 3-2 per i granata .

La zona playout resta sempre a distanza di sicurezza ma intanto i tre punti consentono all’Aversa di perfezionare il sorpasso in classifica e di incassare tre punti che valgono oro in chiave salvezza.

Ospiti in vantaggio al minuto 36 con Giordano e ripresi poi – al 10’ della ripresa – da Filogamo, che dal dischetto fa 1-1. Appena tre minuti e Chianese riporta in avanti i suoi; Castagna li riprende a un quarto d’ora dalla fine, poi – allo scadere, proprio come domenica scorsa contro la Gelbison – arriva la beffa per i padroni di casa: Chianese firma doppietta e blitz.