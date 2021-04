Il Portici cala il tris sul mercato: «Per continuare a inseguire la salvezza»

Contro il Picerno è arrivata per il Portici la terza sconfitta consecutiva. La nona nelle ultime undici giornate. Numeri impietosi, che impongono – a otto giornate dal termine – una decisa ed immediata inversione di tendenza per (se non altro) scansare la retrocessione diretta. Il Gravina, ultimo a -2 dagli azzurri, dovrà recuperare ben tre gare.

Proprio per garantire una marcia in più a mister Mattiacci, la società azzurra ha ufficializzato quest’oggi un tris di acquisti – due difensori e un attaccante – «fortemente voluto dalla società prima della chiusura del mercato per continuare a inseguire l’obiettivo salvezza».

Arrivano dunque in maglia azzurra «Yves Bationo, difensore centrale classe ’93 del Burkina Faso, proveniente dalla Serie A albanese e con un passato tra Parma e Verona; il difensore senegalese 1993 Sem Kamana e l’attaccante Franck Cedric, formato nel vivaio della Roma e con esperienze tra Taranto, Catanzaro e Matera».

I tre sono attesi in città e da domani saranno a disposizione di mister Mattiacci.