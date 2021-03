Il Portici corre ai ripari: in difesa arriva l’ex Casertana Meola

Dopo il poker rimediato contro il Taranto – il secondo in sette giorni, il quarto in poco più di un mese – il Portici corre ai ripari e prova a porre un argine in difesa con il tesseramento di Antonio Meola.

Classe 1990, il neo acquisto azzurro è «elemento di assoluta affidabilità – così il club nella nota che ha ufficializzato l’intesa –, sia da terzino che, all’occorrenza, da centrale». Meola «si forma calcisticamente in Irpinia: con l’Avellino le prime ed importanti esperienze tra serie D e C2 prima di passare al Livorno, con cui vive due importanti stagioni di Serie B, categoria che conoscerà anche con la maglia del Crotone, nel 2014, dopo un breve passaggio tra Lumezzane e Paganese in C1».

Nelle ultime stagioni ha fatto la spola tra Barletta, Matera e Caserta, collezionando oltre 150 presenze in Lega Pro. arriva al Portici dopo le recenti esperienze con Chiesti e Vastese.

