Il Portici elimina la Nocerina dalla Coppa: la gara del San Francesco decisa ai rigori

Il Portici si aggiudica il derby esterno con la Nocerina e accedere ai sedicesimi di Coppa Italia di Serie D. La gara del San Francesco si chiude ai calci di rigore, dopo il festival del gol andato in scena nei novanta minuti regolamentari.

I due tecnici Zavettieri e Sarnataro hanno optato per un ampio turnover, concedendo minutaggio ad atleti che hanno collezionato poche presenze in campionato. Tra questi, in casa Nocerina, esordio assoluto per il portierino Caliendo, preferito a Recchia nella formazione titolare.

Il Portici parte col piede giusto e alla mezz'ora è già avanti 0-2 grazie a una doppietta di Maravolo. In mezzo, un “flash” rossonero con un cross di Mancino mal sfruttato dagli avanti di casa. Sotto di due reti, la Nocerina ci prova senza successo con Valentini alla mezz'ora - bravo nell'occasione Sarracino -, poi accorcia nel finale con Scaringella che insacca con una evidente deviazione di Maraucci.

A inizio ripresa Sarracino dice di no a Valentini e Talamo. E quando non ci arriva il portiere ci pensa il palo - tiro di Valentini - a sbarrare alla Nocerina la strada del pareggio. Pirotecnici i minuti finali. Al 41' Amato sorprende Caliendo dal limite per il parziale 1-3, ma in pieno recupero la Nocerina riesce a rinviare il discorso ai calci di rigore. Ci pensa due volte Basanisi, ancora in gol dopo la gara di domenica con l'Altamura.

Il centrocampista trova nel giro di due minuti addirittura una doppietta, che si rivelerà però vana ai calci di rigore. Un errore per parte - Talamo e Marino - sembra indirizzare verso i tiri a oltranza, ma Mincica si fa parare l'ultimo penalty, lasciando via libera alla qualifcazione del Portici.

Ai sedicesimi i vesuviani affronteranno la vincente del match Lamezia-Cittanova, in programma mercoledì 9 novembre prossimo.