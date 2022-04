Portici-Trapani 1-0 dopo tre ok: al San Ciro decide un gol di Marino

Torna a vincere il Portici, che dopo tre sconfitte consecutive batte di misura il Trapani al San Ciro nel segno di Marino e si avvia – così – a festeggiare il traguardo della salvezza diretta.

Un’occasione per parte nel primo quarto d’ora: Portici pericoloso con il solito Manfrellotti; per il Trapani ci prova Musso – su cross di Antezza – trovando un attento Schaeper ad arpionare la sfera. Alla mezz’ora il gol partita: lo realizza Marino, al suo primo sigillo in maglia azzurra.

Al quarto d’ora della ripresa il penalty che potrebbe valere il raddoppio azzurro, ma Recchia neutralizza e tiene in gara i suoi. Alla mezz’ora Russo s’invola in contropiede, costringendo Scala al fallo tattico sanzionato con il giallo. Ancora Trapani tre minuti più tardi, stavolta con un colpo di testa di De Felice – su traversone di Russo – che finisce alto sulla traversa. Nel corso del primo minuto di recupero Santarpia ci prova col destro ma la mira è alta. Ultimo brivido al minuto 93, quando il direttore di gara annulla a Musso il gol del pari: vibranti le proteste ospiti, con Pagliarulo che paga col rosso.