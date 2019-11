Equilibri sostanzialmente inalterati in zona playout. Il Portici si tiene proprio ai margini della zona rossa, tornando con un punto dallo scontro diretto di Arzachena.



La gara in Sardegna non regala grosse emozioni. Gli unici spunti degni di nota sono comunque di marca azzurra. Dopo appena cinque minuti, Di Prisco, lanciato da Onda, innesca D’Acunto, che calcia però debolmente. Decisamente più clamorosa l’occasione del quarto d’ora, con D’Acunto che da posizione favorevole stavolta spreca grossolanamente.



Nella ripresa, Portici pericoloso al quarto d’ora con un tiro a giro di Onda che finisce di un nulla sul fondo. A venti minuti dalla fine, padroni di casa costretti all’inferiorità numerica per il rosso rimediato da Steri. Per il Portici, nemmeno il tempo di profittarne, che Boussaada lo segue a ruota: ripreistinata la parità numerica. Il risultato, intanto, non si schioda dallo 0-0. Portici sestultimo a braccetto con il Tor Sapienza, travolto con un perentorio 5-2 dal Trastevere. © RIPRODUZIONE RISERVATA