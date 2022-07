Il Portici non si arrende: «Completato l'iter per l'iscrizione in D»

Due settimane fa l’appello del presidente Noia alla classe imprenditoriale cittadina ed all’Amministrazione comunale, con tanto di “avvertimento” rispetto al concreto rischio di un totale e definitivo disimpegno dell’attuale società in caso di mancato riscontro. Poi l’iniziativa della sottoscrizione popolare avviata dai tifosi a sostegno del club. Oggi, a dispetto dell’amaro proposito di interrompere il percorso sin qui – seppur a fatica – portato avanti, il Portici «ha provveduto ad inoltrare tutta la documentazione utile per l’iscrizione al prossimo campionato di serie D». Sarà la settima stagione consecutiva per gli azzurri nel massimo campionato dilettantistico.

La notizia, diramata dal club attraverso i propri canali social, è stata accolta con entusiasmo dalla tifoseria, che nelle ultime settimane aveva seriamente fatto i conti con l’eventualità di dover rinunciare a titolo e progetto sportivo. E invece così non sarà.