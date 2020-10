Dopo Gennaro Sorrentino, un altro attaccante di peso ed esperienza per il Portici di mister Panico. Il club azzurro – alla viglia della gara di Lavello – ha infatti annunciato il tesseramento di Umberto Prisco. L’attaccante napoletano – classe 1987 – nella passata stagione fu decisivo al San Ciro con la maglia della Turris, decidendo il derby con un’inzuccata a tempo quasi scaduto.

«A distanza di una settimana dall’arrivo di Gennaro Sorrentino – così il club nella nota che ha ufficializzato l’accordo con l’ex corallino – un altro elemento di qualità ed esperienza al servizio della squadra. Un altro colpo di mercato per completare l’attacco a disposizione di mister Panico».

Prisco – che ha all’attivo oltre 300 presenze tra serie C e D – ha vissuto la prima tappa importante della propria carriera ad Aversa; poi le esperienze tra i pro con Potenza e Fondi. Nei due anni di permanenza al Cassino ha realizzato 30 gol, quindi l’esaltante esperienza dello scorso anno con la maglia della Turris (cui approda nella sessione di mercato di dicembre), risultando tra i protagonisti della promozione in C dei corallini.

