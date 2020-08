«Puntiamo a coinvolgere la città, a far crescere interesse e passione intorno al Portici»: questo il primo, fondamentale messaggio veicolato dalla società azzurra – fresca di rimpasto – in occasione della conferenza di presentazione della scorsa settimana. E così, proprio per pungolare l’interesse di cittadini, sportivi e tifosi, il club dei presidenti Ragosta e Noia ha lanciato la prima iniziativa stagionale.



Arriva la «Blue card». Non una semplice tessera stagionale (in attesa che gli impianti sportivi riaprano le porte al pubblico), ma «un ulteriore modo per dimostrare l’amore e l’attaccamento ai nostri colori del cuore – spiega il club in una nota –, un gesto per entrare nella grande famiglia del Portici».



Con l’acquisto della card, disponibile da oggi – venerdì 7 agosto – «sarà infatti garantito l’accesso in occasione di tutte le gare interne che la prima squadra biancazzurra disputerà allo stadio San Ciro nella stagione che sta per cominciare, ma non solo: tanti eventi riservati ai possessori, iniziative con la squadra, bonus di acquisto su tutta la nuova collezione 2020/21 e un mare di sconti con i partner che ci accompagneranno in questa emozionante annata sportiva».



Le nuove tessere stagionali, disponibili al prezzo unico di 120 euro, potranno essere acquistate presso cinque punti vendita: ricevitoria “A Jucatella”, corso Garibaldi n. 27; bar “La Conchiglia”, corso Garibaldi n. 65/67; tabaccheria Bassi, corso Garibaldi n. 228; bar “Il caffè di Totò”, corso Garibaldi n. 131; edicola “Flora”, viale Leonardo da Vinci n.46. © RIPRODUZIONE RISERVATA