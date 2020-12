Il ritorno in campo – domenica al San Ciro il recupero contro il Gravina – sarà accompagnato da una novità per il Portici. Dopo la lunga pausa forzata causa Covid, infatti, gli azzurri di mister Panico scenderanno in campo contro i murgiani indossando la nuova maglia ufficiale «che accompagnerà la prima squadra in questa nuova stagione».

Non una semplice maglietta da gioco, ma – come annunciato dal club – «il punto di partenza della SSD Portici 1906. Una maglia totalmente ideata e pensata per i tifosi. Il colore blu predominante è una dedica alla gloriosa storia della nostra città».

Una sintesi, insomma, dei simboli della città. «Le nostre maglie portano sul dorso la sigla della nostra società e sul back il disegno del profilo della nostra città che abbraccia il Vesuvio. Un elemento identitario, un segno di riconoscimento che distinguerà tutti i nostri tifosi. Un ritorno alle origini, all’importanza della nostra terra, all’attaccamento alla nostra maglia in un momento così particolare come quello che stiamo vivendo». ️

Le nuove maglie sono già disponibili sullo shop online - attivo intanto il nuovo sito del club - e presso i punti vendita autorizzati.

Dall’infermeria – Contro il Gravina resterà ai box Onda, che non ha ancora pienamente recuperato dall'infortunio (frattura del quinto metatarso del piede destro) rimediato i primi di ottobre. Il capitano, che intanto si sta allenando in gruppo, ne avrà per – almeno – un’altra decina di giorni. Per il resto, azzurri tutti regolarmente arruolabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA