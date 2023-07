Il Portici promuove la linea verde: in mediana fiducia a un ex Gladiator

S’infoltisce la linea verde del Portici con altri due elementi in mediana. Arriva ad infoltire il parco under il baby Salvatore Longobardi, classe 2004, formatosi tra Marano Calcio, Imolese Under 16 e Napoli Under 17. Con gli azzurri ha collezionato anche due presenze nella formazione Primavera. Arriva al Portici con la formula del prestito dall’Avellino, che ne detiene il cartellino.

L’altro innesto risponde al nome di Alessandro Caruso.

Giovane ma con alle spalle già una certa esperienza in categoria, il classe 2000 è «reduce da tre stagioni di spessore con la maglia del Gladiator, con cui ha collezionato 71 presenze, 3 reti e 3 assist». In precedenza, le esperienze con Gelbison (28 presenze), Bitonto e Rezzato. «Utilizzato più spesso come centrocampista centrale – precisa il club –, ha ricoperto anche il ruolo di mezz'ala destra e, all'occorrenza, di terzino sulla stessa fascia. In totale, infine, ha collezionato in serie D ben 124 presenze con 5 reti e 3 assist».