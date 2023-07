Il Portici punta sull’usato sicuro: in attacco torna Vincenzo Maione

Ha già vestito la maglia del Portici nella stagione 2020/21, realizzando 11 reti in 20 presenze. Vincenzo Maione, attaccante classe 1994, torna in azzurro a distanza di tre anni: «un lusso per la serie D, un punto di riferimento esperto per i più giovani», così il club nella nota con cui è stato ufficializzato il ritorno del calciatore.

La prima esperienza azzurra di Maione è stata preceduta dalle esperienze con Sarnese (34 presenze e 8 gol) e Francavilla (21 presenze e 5 reti); poi il trasferimento al Prato (con cui ha realizzato 8 reti in 37 presenze), quindi – nella passata stagione – la parentesi al Desenzano (un gol in 10 presenze) seguita dal trasferimento al Lavello («dove ha ritrovato confidenza col gol, andando a segno 7 volte in 19 partite»). «Per la società si tratta di uno dei ritorni più graditi.

Mister Teore Grimaldi può così contare su un attaccante che vanta 137 presenze e 39 gol in D, cui vanno ad aggiungersi le 8 presenze in serie C con la maglia dell'Ischia nelle annate 2013/14 e 2014/15».