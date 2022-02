Il Portici riprende la marcia al San Ciro: 2-1 al Licata e playout a distanza di sicurezza

Ritorno in campo col sorriso per il Portici, che dopo due rinvii consecutivi supera al San Ciro il Licata e intasca tre punti che consentono di rendere ancora più rassicurante il vantaggio sulla zona playout, adesso di sette lunghezze (foto ufficio stampa).

Accorti e cinici gli azzurri di Sarnataro, che colpiscono l’avversario nella ripresa dopo un primo tempo piuttosto avaro di emozioni. E così, dopo il brivido provocato ad inizio secondo tempo da Samake, che da posizione favorevole spedisce di un nulla sul fondo. Il Portici passa al 20’ con Romano, che – complice una deviazione – beffa e batte Truppo per l’1-0. La reazione del Licata c’è e rischia di tradursi subito in pareggio, ma Minacori trova la traversa a dirgli di no. Scampato il pericolo, il Portici cala il bis con Filogamo, tra le proteste ospiti per il dubbio che la sfera non avesse attraversato interamente la linea di porta. Nel finale accoorcia il Licata: dagli undici metri Samake batte Schaeper per il definitivo 2-1.