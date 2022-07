Il Portici e Sarnataro ancora insieme: «Partiamo in ritardo ma con grande carica»

Nella passata stagione ha tagliato un traguardo dal sapore d’impresa. E da quell’impresa riparte adesso in vista della prossima stagione. Mister Salvio Sarnataro sarà ancora l’allenatore del Portici: «Dopo l’eccellente stagione appena conclusa non si poteva non ripartire dal nostro condottiero», così il club azzurro ha annunciato il rinnovo dell’intesa con il tecnico.

Energia, entusiasmo e buoni propositi nelle parole del tecnico fresco di rinnovo: «Per me è stato un onore rappresentare – nella scorsa stagione – i colori della mia città. Sapevo che il campionato sarebbe stato complesso, ma ce la siamo cavata alla grande. Ci aspetta una stagione difficile, probabilmente la più difficile da quando alleno, considerato il ritardo con cui partiamo che potrebbe – tra l’altro – costarci più di qualche elemento della passata stagione. Il lavoro però, non mi ha mai spaventato, è anzi sempre stato la mia forza. Quindi, col coltello fra i denti e armato del solito ottimismo, difenderò, difenderemo e onoreremo ancora una volta la gloriosa maglia del Portici».