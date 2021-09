Il Portici si tiene stretto Schaeper e presenta la fidelity card

Maurizio Schaeper vestirà ancora azzurro. Il Portici ha ufficializzato l’intesa con il portiere classe 1999, che difenderà la porta azzurra per la seconda stagione consecutiva (nello scorso campionato, per lui, 12 presenze).

Sul fronte under, il club azzurro ha piazzato altri due tasselli. Approdano alla corte di mister Sarnataro Giuseppe Esposito, difensore classe 2001, reduce da un’esperienza al Lavello nell’ultima stagione, ed Alessio Izzo, difensore classe 2002, che arriva al Portici con la formula del prestito dalla Fermana.

«Sosteniamo il Portici» - Nel frattempo, il club del patron Ragosta ha rilanciato l’iniziativa della «Fidelity Card», acquistabile presso gli abituali punti vendita cittadini al prezzo di 150 euro. La tessera garantirà ai sottoscrittori l’accesso al San Ciro in occasione delle gare interne del Portici, a meno di eventuali limitazioni connesse all’emergenza pandemica. «È inoltre previsto – fa sapere il club – uno sconto del 40% per le nostre tifosissime azzurre», che potranno acquistare la fidelity card al prezzo di 90 euro.

Le tessere stagionali potranno essere acquistate presso: bar La Conchiglia, bar Il caffè di Totò, tabaccheria Bassi (corso Garibaldi, 228), edicola Di Flora (viale Leonardo Da Vinci), sede Club Calcio Portici 1906 (via Libertà, 2).