L’impresa era di quelle estremamente proibitive, resa ancor più ardua dall’infortunio di capitan Onda (la frattura al quinto metatarso del piede destro lo terrà fuori per circa un mese). Ed invece il Portici non solo esce indenne dalla sfida del San Ciro contro la corazzata Casarano, ma riesce addirittura – per larghi tratti – a mettere in difficoltà l’undici di Feola (foto ufficio stampa Casarano). Tra i convocati di mister Panico c’è anche l’attaccante Gennaro Sorrentino, tornato in maglia azzurra dopo l’exploit nella prima parte della stagione 2018/19.



L’avvio di gara dei salentini è bruciante: passa appena un minuto e i rossoblù trovano il vantaggio con Sansone, che raccoglie su lancio di Onda e deposita in rete alla destra di Schaeper. Il pareggio del Portici arriva al minuto 18, propiziato da una conclusione di Maione: sulla respinta è lesto a fiondarsi Carnevale, che con opportunismo ribadisce in rete. Dopo una velenosa punizione di Sansone (la sfera accarezza il palo e si spegne sul fondo), è di nuovo Maione a sfiorare la marcatura con un tiro al volo.



Nella ripresa il Casarano si rende pericoloso a più riprese prima con Rodriguez, che non inquadra però lo specchio della porta, e poi con Sansone, che su punizione impegna severamente Schaeper. È però il Portici a trovare il vantaggio con Maione, che infila la retroguardia pugliese finalizzando una velenosa ripartenza. Il definitivo 2-2 alla mezz’ora. Lo sigla Rodriguez dagli undici metri.



«Decisamente un buon primo tempo – commenta il centrocampista Antonio Carnevale – mentre nel secondo siamo un po’ arretrati, rimanendo però sempre in partita. Ne è venuto fuori un punto decisamente meritato. Anzi, credo il Portici abbia qualcosa da recriminare in relazione al rigore che ha sancito il pareggio. Sensazioni per questo campionato? Positive. Domenica scorsa sconfitta immeritata ed oggi gran partita contro una squadra che punta alla promozione». © RIPRODUZIONE RISERVATA