Il portiere del Sorrento Del Sorbo convocato nella rappresentativa di serie D per il Torneo di Viareggio

Da tre stagioni nel Sorrento ed ora la soddisfazione di essere protagonista al “Viareggio”, il torneo giovanile probabilmente più famoso al mondo. Ludovico Del Sorbo, portiere 2004 titolare in pianta stabile della formazione rossonera, è stato infatti selezionato dal commissario tecnico Giuliano Giannichedda per far parte della Rappresentativa LND.

La selezione espressione della massima serie dilettantistica, inserita nel Girone 8 con Sport Recife, Ladegbuwa e Imolese, darà il via all’avventura versiliese giovedì 16 per poi scendere in campo il 21, il 23 ed il 25 marzo.

Intanto, grande soddisfazione anche “a distanza” per il settore giovanile del Sorrento capitanato da Raffaele Ruggiero: domenica nel derby Under 15 tra Salernitana e Benevento (ai primi posti nel proprio girone nazionale) sono andati a segno due prodotti del vivaio rossonero: Del Gaudio per i sanniti e Barba (doppietta) per i granata sono stati protagonisti del 3-3 finale. La certificazione che oltre ai risultati prestigiosi delle proprie squadre regionali, il Sorrento riesce anche a lanciare i giovani della Penisola nel panorama del calcio nazionale. I convocati dal selezionatore Giuliano Giannichedda si ritroveranno il 16 marzo a Tirrenia.

Portieri: Mangiapoco (Ponte San Pietro), Del Sorbo (Sorrento), Semprini (Trastevere).

Difensori: Canale (Vastogirardi), Cellamare (Trapani), Castellini (Catania), Colombara (Giana Erminio), Crestani (Montecchio Maggiore), Rossi (Cavese), Bonetti (Lentigione), Maffei (Cavese).

Centrocampisti: Giacchino (Sanremese), Parlanti (Sestri Levante), Mascella (Montespaccato), Pugliese (Palmese), Pimazzoni (Caldiero Terme), Traini (Pineto), Barbera (Poggibonsi).

Attaccanti: Opoola (Brindisi), Nardella (Forlì), Sangiorgio (Gozzano), ì Carnevale (Matese), Cupani (Campodarsego), Damar Dixon (Cartigliano).