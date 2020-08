Tappa nel Cilento per il presidente della Figc Gabriele Gravina, il quale dopo aver trascorso una giornata nel mare della costa cilentana si è recato a Casalvelino, accompagnato dall'ex presidente dell'Agropoli Domenico Cerruti, ( ora anche al fianco dei rossoblu di Vallo della Lucania), a cui è legato da antica amicizia,ed ha fatto visita ai dirigenti della Gelbison che erano in riunione presso la struttura alberghiera della presidente onoraria del club vallese Enza Lista, e nell'occasione ha espresso parole di elogio per il lavoro svolto dal sodalizio che si avvia ad affrontare il decimo campionato consecutivo di serie D: " Siete una bella relatà"- ha chiosato Gravina, che ha augurato un buon campionato ai vallesi, poi consueta foto di rito con il presidente Puglisi e tutto il gruppo dirgente. © RIPRODUZIONE RISERVATA