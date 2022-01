Il presidente Zigarelli annuncia: «In arrivo la newsletter del Comitato Regionale»

Da lunedì 31 gennaio 2022 partirà la newsletter del Comitato Regionale Campania.

Il Presidente del Comitato Regionale Campania Carmine Zigarelli: «Ho deciso di istituire la newsletter settimanale per le nostre società, per consentire loro di essere sempre aggiornate sulle attività svolte dal Comitato, sui corsi e sulle normative federali. Ogni lunedì i nostri club riceveranno la newsletter, in cui potranno visionare anche tutte le opportunità formative, bandi e non solo, proposte sia a livello regionale che nazionale».