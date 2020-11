Slitta ancora la gara tra Gelbison - Sant'Agata che era stata fissata per domenica 15 novembre nell'ambito dei recuperi predisposti dalla Lega Dilettanti. Oggi il Dipartimento Interregionale in seguito alla richesta inoltrata dalla Gelbison, che ha presentato la documentazione proveniente dalla struttura sanitaria e tenuto conto del protocollo dell'ASL competente per rterritorio e comunque dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, ha disposto che la gara di recupero tra i cilentani e il club siciliano in programma domenica al Morra di Vallo della Lucania, è stata rinviata per cause di forza maggiore a data da destinarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA