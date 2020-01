5 settembre: Italia-Polonia 2-0

9 settembre: Repubblica Ceca-Italia 0-2

10 ottobre: Italia-Inghilterra 2-2

15 ottobre: Portogallo-Italia 3-4

18 novembre: Italia-Svizzera 4-2

27 marzo: Germania-Italia

31 marzo: Italia-Olanda

Italia 13 Germania 9 Portogallo 5 Olanda 5 Inghilterra 5 Repubblica Ceca 4 Polonia 3 Svizzera 2

Un altro prestigioso appuntamento internazionale allo stadio San Francesco di Nocera Inferiore. Il Comune ha infatti ricevuto riscontro positivo dalla Federcalcio, per l'organizzazione della gara tra la Nazionale Italiana under 20 e i pari età dell'Olanda, valida per il Torneo 8 Nazioni.La sfida sarà l'ultima del torneo e potrebbe decretare il successo degli azzurrini, attualmente in vetta alla classifica della kermesse. Oltre a Italia e Olanda, partecipano anche le Nazionali di Germania, Inghilterra, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca e Svizzera.Gli azzurrini allenati da Davide Franceschini hanno finora ottenuto quattro vittorie (contro Polonia, Repubblica Ceca, Portogallo e Svizzera) e un pareggio (contro l'Inghilterra). Il 27 marzo ci sarà un'importante sfida esterna contro la Germania, che insegue gli azzurrini in classifica a 4 lunghezze di distanza. Il risultato di questo match, dunque, potrebbe rendere decisiva proprio la gara in programma a Nocera Inferiore il prossimo 31 marzo.