Il San Giorgio domina ma spreca: ko in amichevole contro l’Ercolanese

Dopo i successi contro Maddalonese, Nola e Mondragone, arriva per il San Giorgio il primo ko. Al Solaro, i granata di Squillante cedono di misura alla rinata Ercolanese: i padroni di casa trovano il gol partita nel finale, dagli undici metri, con Borrelli.

Nel 4-3-3 di mister Squillante – che nella città degli Scavi ha scritto pagine importanti della propria storia e di quella granata – c’è Caprioli ad agire da regista; in avanti, Mancini e Raiola a supporto di Evacuo.

Tre minuti ed il San Giorgio si rende pericoloso con una veloce ripartenza innescata da Evacuo e condotta da Raiola, che affonda sulla sinistra, salta l’uomo e calcia a rete, ma impatta debolmente, favorendo l’agevole intervento del portiere di casa. Due minuti più tardi, seconda palla gol per i granata di Squillante: Mancini si incunea in area con una gran giocata e serve Evacuo, che tenta la soluzione in acrobazia, sventata da Manno. Il San Giorgio staziona nella trequarti avversaria ed al quarto d’ora è la traversa a dire di no al gran destro di Salvatore Raiola. Cinque minuti più tardi Caprioli tenta la soluzione dalla distanza, trovando un attento Manno a disinnescare. Al minuto 24 sussulto Ercolanese, pericolosa con una velenosa conclusione dal limite di Lucignano, sventata da Barbato. Ci riprova il San Giorgio con Evacuo, che di testa – su punizione di Caprioli – spedisce di un nulla sul fondo.

Nella ripresa, subito diversi cambi per mister Squillante, che ridisegna il tridente, proponendo Di Franco con Mancini e Di Domenicantonio. Mercorella ci prova col piattone destro di prima intenzione ma conclude centralmente: Manno in presa facile. Un minuto più tardi, Di Pietro illumina con un lancio in profondità ad innescare Navas, che si ritrova a tu per tu con Manno ma conclude di un nulla sul fondo. Il San Giorgio mantiene costantemente l’iniziativa ma fatica a trovare lo spunto vincente negli ultimi sedici metri. Quindi l’imprevedibile finale, con il penalty accordato ai padroni di casa per un intervento di Mercorella ai danni di Di Gennaro. Dal dischetto Borrelli fa 1-0. Subito dopo, il triplice fischio.