Il San Giorgio non si ferma più: a Francavilla quarta vittoria di fila

Quarta vittoria consecutiva per il San Giorgio, che passa di misura anche a Francavilla e si porta – in attesa delle gare della domenica – a +4 sui playout, agganciando la Mariglianese a quota 26.

Al Fittipaldi è un San Giorgio propositivo e ben organizzato. La prima occasione arriva al quarto d’ora ed è di marca granata: ghiotta la palla gol di Macini, che a tu per tu col portiere spedisce di un nulla sul fondo. Replica lucana alla mezz’ora con Gentile: alto sulla traversa il suo colpo di testa. Il gol partita al minuto 40: è un’autorete a beffare Prisco ed a regalare ai granata una preziosa esultanza.

Nella ripresa, doppia ghiotta occasione San Giorgio al 25’: ci provano in rapida sequenza – sugli sviluppi di un corner – prima Ruggiero e poi Guarino, trovando la decisiva opposizione del portiere lucano.

finisce col San Giorgio che difende con ordine e ostinazione tre punti che valgono oro nella corsa alla salvezza.