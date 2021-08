Il San Giorgio piazza il colpo in attacco: arriva l'ex Campobasso Di Domenicantonio

Mentre continua la preparazione al Paudice, agli ordini di mister Squillante e del suo staff, il San Giorgio si arricchisce di un ulteriore tassello. Arriva a rafforzare il pacchetto avanzato Simone Di Domenicantonio, classe 1997 (foto SS Città di Campobasso). Esterno d'attacco di piede mancino, Di Domenicantonio è reduce da un’esaltante stagione con il Campobasso, con cui ha trionfato nel girone F, conquistando la promozione in C. Con i molisani ha collezionato 22 presenze e 5 reti. In precedenza ha maturato esperienze con Voluntas Spoleto (Eccellenza), Tolentino – fra Eccellenza e D (36 presenze ed 8 reti) – e Rieti (4 presenze in serie C).

Su di lui, in questa sessione di mercato, il forte interesse anche di Nocerina, Trapani e Rimini. Alla fine l’hanno spuntata i granata. Di Domenicantonio si è intanto già aggregato al gruppo ed è regolarmente a lavoro al Paudice.