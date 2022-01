Il San Giorgio punta la Casertana: Cassese salta il derby

Prosegue regolarmente al Paudice la preparazione del San Giorgio in vista della ripresa del campionato. Smaltita la lunga sosta, con tanto di supplemento di stop causa Covid, i granata – salvo imprevisti dell’ultima ora – saranno dunque in campo domenica al Paudice contro la Casertana. Non sarà del derby lo squalificato Cassese. Per il resto, tutti regolarmente a disposizione di mister Ambrosino.

Settore ospiti chiuso – È intanto scattata la prevendita dei tagliandi d’ingresso per il match contro i falchetti, ultimo impegno prima del giro di boa. Biglietti in vendita da quest’oggi – al costo di 10 euro – presso la segreteria dello stadio Paudice, operativa tutti i pomeriggi, oltre che presso il punto vendita abilitato Ticket Eventi.it di piazza Carlo di Borbone.

Resterà invece chiuso il settore ospiti (per l’intervenuto «divieto di vendita ai residenti nella provincia di Caserta»).