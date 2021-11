Il San Giorgio sbanca Altamura e vede la zona salvezza

Seconda vittoria in campionato per il San Giorgio, che sbanca il Tonino D’Angelo di Altamura e si avvicina – adesso – prepotentemente alla zona salvezza, distante adesso solo tre lunghezze. Il blitz di Altamura – il secondo consecutivo dopo quello del Veneziani contro il Fasano – porta a tre i risultati utili consecutivi della gestione Borrelli.

Contro i pugliesi, il tecnico granata ripropone lo stesso schieramento di sette giorni fa con il Molfetta con un’unica variazione: Mancini per Raiola.

Pronti via ed è subito vantaggio granata. Lo realizza Di Pietro, segnando il penalty accordato per un fallo in area su Mancini: è la seconda rete in campionato per il capitano. Il vantaggio galvanizza il San Giorgio, che mette alle corde i padroni di casa e al 26' sfiora il raddoppio con Di Franco, lanciato da Albano: decisiva l’opposizione del portiere di casa, che gli sbarra la via del gol.

Passano cinque minuti ed i padroni di casa – fino a quel momento quasi inconsistenti – trovano l’1-1: il pari porta la firma di Russotto, a segno da posizione ravvicinata.

Nella ripresa, venti minuti e Ruggiero rimedia il rosso diretto, costringendo il San Giorgio all’inferiorità numerica. I ragazzi di Borrelli non si disuniscono e continuano anzi a rispondere colpo su colpo, trovando poi – al minuto 25 – il meritato vantaggio. È di Varela – su cross di Raiola – l’inzuccata che vale i tre punti.

Domenica al Paudice arriva il Nola, un derby che sa di scontro diretto: l’obiettivo è adesso centrare il primo successo tra le mura amiche.