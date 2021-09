Il San Giorgio si presenta alla città e annuncia un attaccante argentino

A una settimana dallo storico esordio in serie D in casa della Virtus Matino, il San Giorgio si è ufficialmente presentato alla piazza nel corso di una serata-evento a Villa Vannucchi.

La serata è stata infatti introdotta dalle immagini della cavalcata vincente dei granata nella passata stagione; a seguire, la premiazione dei protagonisti della storica promozione in serie D.

A fare da anello di congiunzione fra il recente passato ed un futuro tutto da scrivere, i presidenti Armando e Francesco Mango e il diesse Roberto Guadagnuolo.

Quindi, l’intervento del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia. «Ringrazio per questo invito la società e il sindaco di San Giorgio a Cremano, e rivolgo un sincero in bocca a lupo al San Giorgio Calcio per questa prima esperienza in serie D. Una serie D conquistata con un meritato trionfo, ottenuto nella seconda fase del campionato di Eccellenza, ripartito dopo la pausa imposta dal Covid. Speriamo quindi che quella ripartenza e questa che ci apprestiamo a vivere rappresentino un segnale di ripresa piena ed effettiva per l’intero Paese dopo il dolore e le restrizioni imposte dalla pandemia».

A seguire, sul palco il sindaco Giorgio Zinno, che ha rimarcato il ruolo delle Istituzioni, il cui compito è quello di «accompagnare le realtà sportive nel loro percorso. Un percorso che, nel caso del San Giorgio Calcio, è alimentato da una forza che deriva dalla grande passione del presidente». Insieme al primo cittadino, l’assessore allo sport Maria Tarallo e il consigliere comunale Antonio Esposito.

Dopo un momento di spettacolo, la passerella riservata a staff tecnico e squadra.

L’attacco parla argentino – Nel frattempo, la società granata ha ufficializzato il tesseramento dell’attaccante argentino Ignacio Lucas Varela, già annunciato nel corso della presentazione di ieri sera. Nato a Buenos Aires nel 1990, «Varela è un centravanti di buona stazza fisica (185 centimetri). Dopo aver militato in diverse compagini tra Argentina e Colombia, nel 2015 arriva in Europa: prima tappa in Italia al Derthona (serie D), poi l’esperienza all’Instra Pola (massima serie croata) e le tre stagioni al Floriana (Premier League maltese), prima del ritorno in Italia per vestire le maglie di Vado, Gelbison e, ancora, Derthona».

L’attaccante è già a disposizione di mister Squillante in vista dell’esordio in campionato