Il San Giorgio tona a casa: contro il Molfetta si gioca al Paudice

Domenica scorsa, contro il Fasano, la prima vittoria in campionato, arrivata dopo cinque sconfitte e quattro pareggi. A distanza di due giorni, un’altra buona notizia per il San Giorgio: contro il Molfetta si giocherà allo stadio Paudice. Per la prima volta in questa stagione. Per la prima volta – nella storia dei granata – nel campionato di serie D.

Terminato il necessario iter burocratico – nel frattempo sono stati eseguiti interventi di riqualificazione nell’area spogliatoi –, l’impianto cittadino torna dunque fruibile, seppur con qualche limitazione. Contro il Molfetta resterà infatti chiuso il settore ospiti; via libera invece ai tifosi granata, nel limite – al netto delle restrizioni anti Covid – di 375 posti disponibili (la capienza del Paudice è di 500 posti).

Una potenziale marcia in più in chiave salvezza per i ragazzi di mister Borrelli, finora costretti a disputare le gare interne al Borsellino di Volla, dove – in quattro gare – i granata hanno incassato tre sconfitte e raccolto un solo punto (contro il Rotonda).