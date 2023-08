Il Santa Maria Cilento acquista Nunziante ex Gelbison

Christian Nunziante, centrocampista, vestirà la maglia del Santa Maria Cilento. L’atleta, 23enne, di Cava de’ Tirreni, ha raggiunto l’intesa con la società giallorossa e si è già messo a disposizione del tecnico Ferullo e dei nuovi compagni in vista dei primi appuntamenti ufficiali.

Nell’ultima stagione, Nunziante ha giocato in Serie C con la maglia della Gelbison, dove ha totalizzato 35 presenze. Prima ancora per lui, sempre in Lega Pro, esperienze con Turris e Cavese. “Sono entusiasta di poter giocare con la maglia della Santa Maria Cilento, una società seria e di cui ho sempre sentito parlare bene - afferma Nunziante - A me spetterà ricambiare la fiducia del club e dare il massimo in campo per poter raggiungere gli obiettivi prefissati”.