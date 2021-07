Santa Maria Cilento seconda nei «Giovani D Valore»: 15mila euro

La stagione per la matricola Santa Maria Cilento dopo aver centrato una tranquilla salvezza nel campionato di quarta serie che la vedeva per la prima volta ai nastri di partenza del massimo torneo dei dilettanti nazionali,si conclude centrando un altro importnate traguardo ovvero piazzandosi al secondo posto nel progetto promosso dalla Lega Dilettanti " Giovani D Valore" che assegna premi in denaro alle prime tre piazzate, e la formazione cilentana del presidente Francesco Tavassi, da sempre impegnata nella valorizzazione dei giovani, anche in serie D si è messa in evidenza arrivando alla piazza d'onore alle spelle Rende. Un piazzamento che vale l'importo di 15mila euro che la Lega Dilettanti, verserà nelle casse del club giallorosso. Ovviamente grande soddisfazione è stata espressa dai dirigenti del sodalizio di Castellabate, i quali vedono premiate le loro scelte di guardare con particolare attenzione al mondo dei giovani calciatori.