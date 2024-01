Il Santa Maria Cilento a Bitonto in un match salvezza, assente Cocino squalificato

Per il Santa Maria Cilento quella con il Bitonto è una vera sfida in chiave salvezza, quasi una finale per entrambe: i giallorossi del tecnico Rogazzo, sono quart'ultimi con 19 punti e in piena zona rossa, di fronte si trovano il Bitanto che alla luce dei suoi 15 punti occupa l'ultima piazza in condominio con il Gallipoli. I pugliesi arrivano da due pareggi e presentano il peggior attacco con sole 8 reti messe a segno.

Per questa sfida il tecnico dei cilentani presenta una sola assenza quella di Cocino squalificato, e va a caccia della vittoria che potrebbe far compiere a Campanella e soci, un salto importante. Rogazzo, proporrà il 4-3-3. La gara vista l'inagibilità delle tribune del Rossiello di Bitonto sarà giocata a porte chiuse. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 14.30 arbitra Rashed della sezione di Imola.