Il Santa Maria Cilento cerca il primo successo: ospita il Canicattì

Il Santa Maria Cilento dopo essersi schiodata dallo zero iniziale con il punto conquistato sul campo del Cittanova, prova a sbloccarsi anche sul campo amico del Carrano di Castellabate, dove arriva il Canicattì. Una sfida del tutto inedita tra le due compagini che non si sono mai affrontate. All'appuntamento i siciliani ci arrivano con 6 punti frutto di 2 vittorie ed altrettante sconfitte, senza mai aver pareggiato, seul fronte cilentano solo un pareggio e 3 sconfite. Per questa gara il tecnico dei giallorossi cilentani, Di Gaetano, appare orientato a proporre il 4-4-2. Assente Capozzoli squalificato. La gara avrà inizio alle ore 15 e sarà diretta da Totaro di Lecce.