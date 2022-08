Il Santa Maria Cilento crolla contro il Picerno: 5-1

Il Santa Maria Cilento cede in modo netto (5-1) nel test amcihevole contro il Picerno gara che si è giocata al Curcio. La formazione giallorossa del tecnico Di Gaetano, ha retto il confronto con la compagine lucana che milita in serie C e vede in panchina Emilio Longo, solo nella prima frazione che si è chiusa con il minimo vantaggio per i padroni di casa grazie alla marcatura di Pitarresi, giunta al minto 23. Nella ripresa invece i giallorossi sono praticamente usciti di scena e già al 5' Kouda, arrivato dalla Folgore Caratese, ha firmato il raddoppio, dopo soli quattro minuti D'Angelo ha firmato il tris. Poi al 35' prima Garcia e al 37' Gerardi, hanno messo asegno le altre due reti che consentono ai lucani di dilagare. Nel finale Bonanno, servito da Tanadara, realizza la rete per il Santa Maria che serve solo per le statitstiche. Nonostante la pesante sconfitta il tecnico cilentano, è apparso sereno per la condizione dei suoi ragazzi. E domenica c'è il primo impegno ufficiale in Coppa Italia con il Lamezia.