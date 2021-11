Il Santa Maria Cilento in Coppa Italia trova il Cittanova: c'è il turnover

Il Santa Maria Cilento, in serie utile da sei turni nei quali ha ottenuto altrettante vittorie: 5 in campionato, e una in Coppa Italia, prova ad allungare la striscia positiva proprio nella manifestazione tricolore dove domani pomeriggio con inizio alle ore 14.30 affronta in gara unica sul campo amico del Carrano i calabresi del Cittanova, nel match valido per i sedicesimi. Per questa partita il tecnico dei giallorossi cilentani Angelo Nicoletti, anche alla luce dell'infermeria piena intende dare spazio a chi sta giocando meno, anche senza stravolgere troppo la squadra, in quanto l'intento del sodalizio del presidente Tavassi, è quello di proseguire il cammino in Coppa Italia. A dirigere la gara sarà Allegretti della sezione di Molfetta.