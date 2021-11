Santa Maria Cilento, in casa la gara dei 16esimi Coppa Italia con il Cittanova

Il soreteggio effettuato stamani presso la sede della Lega Nazionale dilettanti in merito agli accoppiamenti per determinare le squadre che avrebbero dovuto giocare in casa le gare di Coppa Italia di serie D interessava anche il club cilentano del Santa Maria, e l'urna ha arriso alla squadra del presidente Francesco Tavassi, infatti, il match conrto i calabresi del Cittanova lo giocherà sul campo amico del Carrano. La sfida in gara secca è in programma mercoledì 24 novembre con inizo alle ore 14.30. In caso di parità al 90' si procederà ai calci di rigore senza i tempi supplementari. Intanto, domenica i giallorossi di Angelo Nicoletti, sempre sul campo di casa ospiteranno il Troina per l'undicesima di campionato.