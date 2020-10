Il Santa Maria Cilento, dopo il pareggio ottenuto con l' Fc Messina, a distanza di tre giorni si ripete nel recupero sul campo del Castrovillari. Il risultato finale di 1-1 è maturato con una rete per tempo.

I calabresi del tecnico Franceschini, hanno sbloccato la partita al 24' della prima frazione su penalty concesso per un fallo di mani in area da parte del capitano Campanella. sul dischetto si porta Corrado, che dapprima si vede respingere da parte di Grieco il tiro dagli undici metri, ma poi è bravo nella ribattuta a depositare in rete per il vantaggio parziale dei suoi. La reazione dei giallorossi non sortisce nulla e le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per il Castrovillari.

Nella ripresa il Santa Maria appare più determinato e prende in mano la partita e al 17' Maggio, è abile a sfruttare una indecisione della difesa e piazza il diagonale vincente che porta i giallorossi sul risultato di parità 1-1. Sulla scia il Santa Maria prova anche a vincere ma la conclusione di Capozzoli è fuori misura. Nel finale una azione per parte, ma il risultato non muta e per entrambe c'è un punto che le fa salire a quota 5 in classifica al fianco del Rotonda. I Calabresi, hanno però, ancora una gara da recuperare con il San Luca, mentre il Santa Maria che ha giocato quattro gare come da calendario domenica va sul campo del Paternò.

