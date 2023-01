Il Santa Maria Cilento a Locri per risalire. Campanella: " Andata al di sotto delle attese"

In serie D si ritorna in campo e l'inizio del nuovo anno coincide con il giro di boa del campionato di quarta serie nazionale. Nel girone I con il Catania che la fa da padrone si guarda al resto a partire dalla zona playoff dove è collocato il Locri che occupa sia pure a distanza siderale la seconda poltrona e domani pomeriggio ospita il Santa Maria Cilento che invece, naviga nella parte bassa e prova a rialire anche alla luce della bella vittoria ottenuta con la capolista etnea. A presentare la sfida è il capitano Francesco Campanella che non nasconde la propria amarezza per il cammino finora tenuto dai giallorossi cilentani: " Siamo un gruppo giovane in gran parte rinnovato ma nessuno si aspettava una prima parte di stagione che ci vedesse così in basso. Il ritorno sarà un altro campionato e partiamo subito con una trasferta impegnativa, ma sono certo che se la squadra scende in campo con la giusta concentrazione possiamo giocare alla pari con tutti come abbiamo dimostrato con il Catania. La classifica è cortissima per questo possiamo risalire e centrare l'obiettivo permanenza per gratificare gli sforzi che compie la società che ci è sempre molto vicina". Si gioca a Locri con inizio alle ore 14.30 e arbitra Grassi della sezione di Forlì.