Il Santa Maria Cilento prende l'attaccante Leveque, ex Luparense

Il Santa Maria Cilento piazza il primo innesto dall'apertura del mercato sessione invernale e si assicura le prestazioni di Alessio Leveque. L'attaccante, 24enne, arriva dopo una prima parte di stagione iniziata nelle fila della Luparense nel girone C di Serie D. Il nuovo arrivato in casa giallorossa, ha iniziato la sua carriera partendo dal Roccella e dall'Akragas in serie C per poi avere l'opportunità anche di militare nelle giovanili del Torino. Diverse le maglie indossate: dal Potenza al Rende, sempre in terza serie, per passare poi al San Luca e al Casale in serie D. Leveque, si è subito messo a disposizione del tecnico Rogazzo e ha già iniziato a svolgere gli allenamenti con i nuovi compagni.

Dopo la foto con la nuova casacca giallorossa del club cilentano ha rilasciato alla pagina ufficiale del profilo social del club le prime dichiarazioni: "Sono felice di poter dare una mano a questa squadra.

Sono arrivato con le giuste motivazioni e con la voglia di dimostrare il mio valore. Speriamo di risollevarci presto insieme a tutti i miei compagni". Rogazzo, quasi certamente lo inserirà nei convocati per la gara in programma domenica con il Fasano.