Il Santa Maria Cilento si congeda dai tifosi con poker al Portici

Nell'ultima uscita davanti ai tifosi di casa il Santa Maria Cilento, ottiene una rotonda vittoria a spese del Portici e lo fa soprattutto con una bella prestazione offerta dai ragazzi di Angelo Nicoletti, i quali dopo essere andati al riposo sotto di una rete, firmata quasi allo scadere della prima frazione per il team vesuviano da Manfrellotti, sono riusciti a ribaltare la situazione nel secondo tempo, e nel giro di soli 3 minuti: dapprima al 6' Gabbionetta, con un destro incrociato batte il portiere napoletano, e dopo soli 180 secondi sale in cattedra il bomber Maggio, che firma il suo 16simo gol stagionale per il ometaneo 2-1. Al 20' è ancora Gabbionetta, che firma la sua doppietta portando a tre le reti per i giallorossi di Castellabate. Il Portici torna nuovamente in partita con la seconda rete di Manfrellotti al minuto 42, ma dopo 3 giri di lancette tocca a Tandara chiudere i conti per il definitivo 4-2. Il Santa Maria Cilento con questa vittoria sale a 48 punti e mercoledì sarà impegnata nel recupero sul campo del San Luca, prima di affrontare nell'ultima di campionato la trasferta al Morra con la Gelbison.