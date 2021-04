Il Santa Maria Cilento in visita alla casa Memoria di Peppino Impastato

Il Santa Maria Cilento impegnata in terra siciliana per la seconda trasferta consecutiva che domani la vedrà opposta al Troina, dopo le consuete sedute di allenamento agli oridini del tecnico Gianluca Esposito, ha beneficiato di mezza giornata di riposo, e lo staff tecnico guidato dal direttore generale Alberico Guariglia, ha deciso di rendere omaggio a Peppino Impastato vittima della mafia, andando a visitare la casa memoria Felicia e Peppino Impastato che si trova a Cinisi (Palermo), nell'occasione è stato lasciato un gagliardetto del club giallorosso. Intanto per la gara con il Troina, Esposito, dovrà rinunciare a De Gregorio, squalificato dopo aver rimediato l'espulsione domenica scorsa nel match con il Dattilo.